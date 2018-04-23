نعت أحزاب اللقاء المشترك مساء اليوم الاثنين للشعب اليمني العظيم استشهاد الرئيس المناضل البطل صالح علي الصماد الذي استشهد ظهر يوم الخميس بمحافظة الحديدة إثر ثلاث غارات اجرامية لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفته مع ستة من رفاقه.

وحمّلت قوى العدوان وعلى رأسها أمريكا المسؤولية الكاملة عن هذا الاغتيال والاستهداف الإجرامي وكل التداعيات والآثار المترتبة عليه، مؤكدة أن للجيش واللجان القوة الصاروخية حق الرد الحاسم والمزلزل للعدو.

هذا ودعت أحزاب اللقاء المشترك جماهير الشعب اليمني للمشاركة الفاعلة والمهيبة في مراسم التشييع للشهيد الصماد ورفاقه في الزمان والمكان اللذين ستحددهما اللجنة المنظمة. وأكدت دعمها وتأييدها للاخ مهدي محمد حسين المشاط الذي اختاره المجلس السياسي الأعلى رئيسا للمجلس للدورة القادمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

وفيما يلي نص البيان:

ببالغ الأسى والألم تنعي أحزاب اللقاء المشترك للشعب اليمني العظيم استشهاد الرئيس المناضل البطل صالح علي الصماد الذي استشهد ظهر يوم الخميس بمحافظة الحديدة إثر ثلاث غارات اجرامية لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفته مع ستة من رفاقه. وإذ تدين أحزاب اللقاء المشترك هذه الجريمة السياسية التي ارتكبتها قوى العدوان باستهدافها الرئيس الشهيد الصماد فإنها تؤكد حق الجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية بالرد الحاسم والمزلزل للعدو. وتُحمل قوى العدوان وعلى رأسها أمريكا المسؤولية الكاملة عن هذا الاغتيال والاستهداف الإجرامي وكل التداعيات والآثار المترتبة عليه.

ويدعو اللقاء المشترك جماهير الشعب اليمني للمشاركة الفاعلة والمهيبة في مراسم التشييع للشهيد الصماد ورفاقه في الزمان والمكان اللذين ستحددهما اللجنة المنظمة. ويهيب بأبناء الشعب اليمني أن يكونوا على قدر المسؤولية، ولقوى العدوان والاستكبار: “جريمة استهداف الرئيس الصماد لن تمر دون عقاب ورد، ولن تسقط بالتقادم”. ويؤكد اللقاء المشترك دعمه وتأييده للاخ مهدي محمد حسين المشاط الذي اختاره المجلس السياسي الاعلى رئيسا للمجلس للدورة القادمة وفقا للائحة الداخلية للمجلس.

الخلود للشهيد الرئيس، وللشهداء العظماء الذين قضوا في سبيل الله مدافعين عن أرض اليمن وعرضه، والنصر للشعب اليمني المظلوم.

المصدر: المسيرة نت