الشيخ الرزامي يعزي السيد القائد والشعب اليمني وأسر الشهداء في استشهاد الرئيس الصماد ورفاقه الأوفياء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2018 - 22:52
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المجلس السياسي الاعلى في اليمن يعلن استشهاد رئيسه صالح الصماد بغارة للعدوان ويختار مهدي المشاط رئيسا
المجلس السياسي الاعلى: استشهاد الرئيس الصماد جاء خلال غارة للعدوان يوم الخميس في محافظة الحديدة
مجلس الدفاع الوطني في اليمن يعلن حالة الاستنفار ورفع الجهوزية الى الحالة القصوى
السيد عبد الملك الحوثي: دول العدوان وعلى رأسها اميركا والسعودية تتحمل مسؤولية هذا العدوان والتبعات المترتبة عليه
السيد الحوثي: جريمة اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد والجرائم الاخرى لن تمر دون محاسبة
السيد الحوثي: ادعو شعبنا العزيز للمشاركة الفاعلة في مراسم تشييع الشهيد وفي فعاليات العزاء والوفاء في المحافظات
اليمن: عشرات الشهداء والجرحى في استهداف قوى العدوان حفل زفاف في مديرية بني قيس في حجة
مفتي الديار اليمنية يندد بجريمة العدوان في بني قيس ويدعو أبناء الشعب للتحرك ضد المعتدين
رابطة علماء اليمن: أمام الصمت العالمي لا عذر لأي متخلف وقاعد عن الجهاد بالأموال والأنفس
مصادر يمنية: اطلاق صاروخي "بدر 1 " البالستيين على ميناء "ارامكو" في جيزان جنوبي السعودية
السيد نصر الله: نعبر عن حزننا وادانتنا للمجزرة المهولة في افغانستان والعدوان الذي طال حفل زفاف في اليمن
السيد نصر الله: لو كانت يد داعش مفتوحة في لبنان لم يكن احد يستطيع ان يجري انتخابات ومهرجانات انتخابية
السيد نصر الله: فكرة الطائفة القائدة او الحزب القائد انتهت ويجب ان نكون محكومين بفكرة الشراكة والتعاون
السيد نصر الله: البعض يتهمنا بالتغيير الديمغرافي في جبيل وكسروان علما ان الاهالي يعودون الى قراهم التي ابتعدوا عنها
السيد نصر الله: نريد الشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين وان يكون المسيحيون موجودين بقوة في الدولة ومؤسساتها
السيد نصر الله: اللجوء الى التخويف من سلاح المقاومة يجب ان ينتهي واؤكد ان المقاومة عامل اساسي في استقرار لبنان
السيد نصر الله: اي كلام عن اننا نريد تغييرا ديمغرافيا في اي منطقة من لبنان هو كلام ظالم وتافه ولا يستند الى اي دليل
السيد نصر الله: مفتاح جبيل ــ كسروان يبقى عند رئيس الجمهورية والبطريرك الراعي ولا داع لكل هذا المناخ والمزايدات
السيد نصر الله: ليس لدينا شيء تحت الطاولة لا في التصويت ولا الدعم ولا الصوت التفضيلي
السيد نصر الله: ندعو للذهاب الى منافسة انتخابية شريفة ونثمن عاليا قرار الوزير قرداحي بتشكيل لائحة التضامن الوطني
السيد نصر الله: هذه الانتخابات ستؤدي الى مجلس نيابي يواجه التحديات الكبرى على المستوى الوطني والاقتصادي والامني
الجيش السوري يسيطر على عدة مزارع بين جنوب الحجر الاسود ونقاط المسلحين في يلدا جنوب دمشق
سانا: الإرهابيون في القلمون الشرقي يواصلون تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة بينها أميركية الصنع الى الجيش السوري
وزارة الصحة في غزة: إستشهاد محمد المقادمة (55 عاما) بانفجار في منطقة بيت لاهيا
وفاة شابين فلسطينيين متأثرين بجروح أصيبا بها بمواجهات مع الإحتلال في الأسبوعين الماضيين في غزة
الكرملين: الرئيسان الروسي والفرنسي يتفقان على مواصلة تنفيذ بنود الاتفاق النووي الإيراني
بلجيكا: حكم بالسجن 20 عاما على صلاح عبد السلام المتهم بإطلاق نار على الشرطة البلجيكية
استقالة رئيس وزراء أرمينيا سيرج سركيسيان بعد تظاهرات حاشدة في البلاد
الرئيس الاسد: الحرب على الارهاب ستتواصل حتى استعادة السيطرة على كامل الاراضي السورية
الرئيس الاسد مستقبلا جابري انصاري: العدوان الاخير على سوريا لن ينجح في وقف الحرب على الارهاب
جابري انصاري: العدوان الثلاثي على سوريا سببه انتصارات الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة
مصادر فلسطينية: شبان فلسطينيون ينجحون في اجتياز السياج الامني قرب مخيم البريج وسط غزة والاحتلال يطاردهم
ناطق باسم "انصار الله": الجميع ملزم بالتحرك لتقديم رد عملي على هذا العدوان واغتيال الرئيس الشهيد الصماد وكل الجرائم
السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الإنتخابي لأهالي بعلبك الهرمل الجمعة الساعة 5 عصرا في عين بورضاي ــ بعلبك
لمراسلة قناة المنار والاطلاع على أخبارنا زوروا موقعنا: www.almanar.com.lb ـ media@manartv.com.lb
الشيخ الرزامي يعزي السيد القائد والشعب اليمني وأسر الشهداء في استشهاد الرئيس الصماد ورفاقه الأوفياء
منذ 44 mins
23 April، 2018
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