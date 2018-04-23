أبرز التطورات على الساحة السورية اليوم الاثنين 23-04-2018

دمشق وريفها

• واصل الجيش السوري عملياته جنوب دمشق وبسط سيطرته على عدة مزارع عند المنطقة الفاصلة بين منطقة انتشار مسلحي داعش جنوب الحجر الأسود ومنطقة تواجد الفصائل المسلحة في بلدة يلدا وصولا الى “متنزه العاشق” ومنطقة “البوايك” بعد مواجهات مع تنظيم داعش الارهابي.

• خرجت فجر اليوم 35 حافلة تحمل على متنها 1078 مسلحا وافراد عوائلهم من نقطة التجميع في بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي في ريف دمشق الى مدينة ادلب. وكان من المقرر ان يخرج اليوم ايضا دفعة ثالثة وأخيرة الى الشمال السوري ولكن بعد دخول عدة حافلات رفض أهالي قرى وبلدات القلمون الشرقي الذين كان من المقرر ان يخرجوا اليوم وعددهم قرابة 1000 شخص الخروج من مناطقهم وقرروا البقاء فيها ورحبوا باتفاق التسوية.

• تجمع أهالي بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي بريف دمشق عند مدخل البلدة ووجهوا التحية لأبطال الجيش العربي السوري، ورحبوا باتفاق التسوية ورفضوا الخروج مع الإرهابيين باتجاه الشمال السوري.

• ألقت مروحيات الجيش السوري مناشيراً ورقية على المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المسلَّحة جنوب مدينة دمشق، دعت المسلَّحين خلالها إلى ترك السلاح وأخذ فرصة جديدة للحياة، أو الموت المحتوم بدخول الجيش السوري إلى المنطقة.

درعا وريفها

• استهدفت فصائل “الجيش الحر” بالقذائف الصاروخية، خط الكهرباء في بلدة داعل بريف درعا الغربي، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على كامل الريف الغربي للمحافظة.

• اندلعت اشتباكات بين فصائل “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش، عند أطراف بلدات “حيط، البكار ونوى” بريف درعا الغربي، وسط قصف متبادل من الطرفين.

دير الزور وريفها

• أعدم داعش 3 من مسلحيه في قرية الكشمة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة حث مسلحي التنظيم على الانشقاق.

الحسكة وريفها

• دخلت ثلاث آليات عسكرية ترفع العلم الفرنسي إلى معسكر تابع لـ “قسد” في منطقة صوامع “العالية” جنوب مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

• وصل رتل عسكري أمريكي جديد يحتوي عدداً من الآليات العسكرية، إلى مدينة الحسكة، واتجه إلى مدينة الشدادي في الريف الجنوبي للمدينة.

• استهدف الجيش التركي محطة للنفط في بلدة القحطانية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بالقذائف الصاروخية، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بالمحطة.

• اعتقلت “الوحدات الكردية” ثلاثة مدنيين في حي العزيزية بمدينة الحسكة، لأسباب مجهولة.

الرقة وريفها

• شنَّت قسد حملة اعتقالاتٍ واسعة في قرية زنار بريف الرقة الشمالي بحثاً عن منشقين عن صفوفها.

حلب وريفها

• سيطرت “جبهة تحرير سوريا” على قريتي “بلنتا، الهباطة “، ومنطقتي “جمعية السعدية، وعباد الرحمن” بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام” بريف حلب الغربي، من جهتها سيطرت “الهيئة” على قرية عاجل، بعد اشتباكات مع “الجبهة”.

• استهدفت “جبهة تحرير سوريا” بلدة أورم الكبرى الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” في ريف حلب الغربي، بالقذائف المدفعية.

• اتفق “مجلس شورى بلدة الأبزمو” التابع للمجموعات المسلَّحة في ريف حلب الغربي، مع “جبهة تحرير سوريا” على إخلاء البلدة من أي تواجد عسكري، مقابل منع “الجبهة” دخول أو مرور مسلَّحي “هيئة تحرير الشام” من البلدة.

إدلب وريفها

• أُصيب الشاب موسى فريد رضا (٢٠سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي جراء اعمال قنص متتالية من ناحية بنش المجاورة.

• قُتل طفلٌ وأصيب والده برصاص قوات حرس الحدود التركي أثناء محاولته عبور الحدود السورية _ التركية، عند قرية الدرية غرب بلدة دركوش في ريف إدلب الغربي.

• اندلعت اشتباكاتٌ بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” على محور مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

حمص وريفها

• أحصى “المرصد السوري المعارض” مقتل 4 مسلحين، بنيران الجيش السوري في ريف حمص الشمالي، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

المشهد المحلي

• أكَّد الرئيس الأسد خلال استقباله مع السيدة أسماء عشية ذكرى مجزرة الأرمن، مجموعة من ممثلي المجتمع الأهلي من الطائفة الأرمنية في حلب، أنَّ الوطنية لا تكون بالكلام فقط، الوطنية تعني أن ننتمي لهذه الأرض وأن ندافع عنها، وأن يقوم كل منا بعمله وأن يتقن ما يقوم به، بهذا فقط تكون وطنياً مهما كان انتماؤك الطائفي أو العرقي.

• أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري خلال لقاءٍ له مع الرئيس السوري بشار الأسد أن الدافع الحقيقي وراء العدوان الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا على سورية هو الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والحليفة على الإرهابيين، وخوف تلك الدول من استمرار هذه الانتصارات بنفس الوتيرة وامتدادها إلى مناطق جديدة. من جانبه أوضح الرئيس الأسد أن تلك الدول ومعها مجموعة من أدواتها من دول المنطقة كانت تدعم الإرهابيين منذ اليوم الأول للحرب على سورية، وعدوانها المباشر مؤخراً لن ينجح في وقف الحرب على الإرهاب التي ستتواصل حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية. وقال “انصاري” في تصريحات اخرى، إن العدوان الامريكي البريطاني الفرنسي الأخير على سوريا، لم يكن له أي تأثير على مسار التطورات على الصعيدين العسكري والسياسي في سوريا، وقال إن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وبذريعة استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيمياوي، واستخدام هذا الموضوع كأداة سياسية، شنت هجومها على سوريا، وإيران ترفض بشكل شفاف وواضح هذا الهجوم، وأكد جابري انصاري أنه لو استخدم الكيماوي في الغوطة الشرقية، لكان ينبغي منح الفرصة لإجراء التحقيق الدولي من قبل مفتشي المنظمة الدولية لحظر الاسلحة الكيماوية لتؤدي هذه الفرق المتخصصة مهامها

• قال ناشطون إعلاميون، في مدينة الرقة إنَّ “جثث المقبرة الجماعية التي وجدت في ملعب الرشيد وسط مدينة الرقة، يوم السبت الماضي، والتي قٌدِّر عددها بـ 500 جثة حسب تنسيقيات المسلَّحين، أغلبها متفسخة ويصعب التعرف على نسبة 90% منها بحسب “أطباء شرعيين”، وأضاف الناشطون أن هذه الجثث تعود إلى مدنيين قضوا خلال القصف على مدينة الرقة من قبل “التحالف الدولي” وقسد قبل السيطرة عليها، وأشار الناشطون إلى وجود مقابر جماعية في مناطق أخرى في المدينة لم تُكتشف بعد، إضافة إلى وجود أكثر من 110 بناءٍ مُدَمَّر فوق قاطنيه السابقين، تنبعث منه حالياً روائح الجثث الكريهة”.

المشهد الدولي

• ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفياً الوضع القائم في سوريا، بعد الضربات الصاروخية التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها، وأشار بوتين إلى أن الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة وحلفاؤها على سوريا تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، واتفق الرئيسان على مواصلة بذل الجهود المشتركة بهدف استئناف المباحثات السلمية حول سوريا.

• حذرت الخارجية الروسية من أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الموجودين في سوريا، ضمن إطار التحقيق في مزاعم الهجوم الكيميائي بمدينة دوما، يتعرضون لضغوط من قبل الغرب، وقال رئيس قسم منع انتشار الأسلحة في الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف إن مهمة روسيا في هذه المسألة لا تكمن في المشاركة بالتحقيق في مزاعم هجوم دوما، بل في توفير الظروف الملائمة لعمل الخبراء المؤهلين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

• قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، إننا ناقشنا العدوان الثلاثي على سورية الذي يخالف مبادئ وميثاق الامم المتحدة وأكدنا ضرورة الحل السياسي للازمة، وأضاف انهم يتابعون ما يجري في سورية بقلق، ولفت إلى أنَّه لدى موسكو وبكين رؤية مشتركة لضرورة حل الازمة في سورية بشكل سلمي، وأشار إلى أنه على بعثة تقصي الحقائق زيارة الطفل الذي ظهر في فيديو الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية والذي ظهر في وسائل الإعلام وروى حقيقة ما جرى. من جانبه، تحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن ضرورة إجراء تحقيق نزيه وموضوعي وغير منحاز بشأن مزاعم استخدام الكيميائي، كما عارض استخدام القوة خارج إطار القانون الدولي.

• قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، خلال مؤتمر صحفي في نهاية اجتماع استمر يومين لوزراء خارجية مجموعة السبع في تورونتو “يجب أن تكون روسيا شريكاً بناءً في سوريا وإلا فسوف تتم محاسبتها”.

• كشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية عن قرب توريد روسيا منظومات الدفاع الجوي الصاروخية “إس-300” إلى سوريا، ونقلت الصحيفة عن مصدرين عسكريين قولهما، إنَّ “مسألة تزويد الجيش السوري بمنظومات “إس-300” والتي تأخذ طابعاً سياسياً قد تمَّ حلها تقريباً”، وأضاف المصدران أنه من المخطط توريد “إس-300” إلى سوريا مجاناً في إطار المساعدة العسكرية والتقنية.

• أعلن مسؤول شؤون اللاجئين السوريين في الأردن أحمد الكفاوين أن 15 ألف لاجئ سوري في الأردن قد عادوا إلى بلادهم طوعا منذ بداية العام الماضي، وأضاف الكفاوين، أن السلطات تعيد اللاجئ المتقدم للعودة طوعا “بعد إفهامه طبيعة الظروف الموجودة داخل بلده وهو يعيها جيدًا”.

المصدر: الاعلام الحربي