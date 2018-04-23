لفت “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثنين الى انه “بغض النظر عن الأداة التي نفذت عملية اغتيال الدكتور فادي البطش فإن الكيان الصهيوني هو من يقف وراء هذه الجريمة النكراء”، ودعا “الحكومة الماليزية أن تتخذ الإجراءات القانونية بغض النظر عن فاعليتها ضد الكيان الصهيوني”.

وتقدم التجمع “من حركة حماس باغتيال الطبش”، وطالب أن “ترد على هذا العدوان وأن لا تترك الأمر من دون رد حاسم يجعل الكيان الصهيوني يفكر مليون مرة قبل الإقدام على عمل مشابه لأنه إن لم يحصل ذلك فإن الكيان الصهيوني سيستمر باغتيالاته وملاحقة المجاهدين في أصقاع الأرض كافة”.

وحيا التجمع “الشعب الفلسطيني على مواقفه البطولية واستمراره في انتفاضته ضمن فعاليات مسيرة العودة”، ودعا “الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا للمشاركة الفاعلة في تحرير مخيم اليرموك من الاحتلال الداعشي لأن الاستمرار في هذا الاحتلال سيبقي المخيم شوكة في خاصرة دمشق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام