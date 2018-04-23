نعى المجلس السياسي الأعلى في اليمن للشعب اليمني استشهاد الرئيس صالح الصماد الذي قضى بغارة للعدوان السعودي الاميركي استهدفته في محافظة الحديدة اليمنية.

وبعيد الاعلان عن استشهاد الصماد، أعلن المجلس السياسي الاعلى اختيار مهدي المشاط رئيسا له للمرحلة المقبلة.

وقال المجلس إن “الشهيد الرئيس في مسيرة جهاده العظيمة لم يخضع ولم يتوانى ولم يهن ولم يتراجع و كان كلما ازدادت التهديدات ازداد صموداً وصبراً وقوة حتى وصل الى آخر المراحل في حياته وأبرزها وأهمها وأكبرها مسؤولية وهي فترة رئاسته للبلد والتي اتت في ظروف استثنائية حرجة وحساسة ومشحونة بالتناقضات”.

وتابع المجلس ان “الرئيس الصماد “أثبت انه رجل المرحلة الجدير بالنجاح والتحدي لم يضق صدره يوما ولم يفقد توازنه حتى في اشد الظروف واحرجها, وأثبت حكمته وسعة صدره ووطنيته بنهجه التوافقي في كل المواقف والظروف وكان الحصن الآمن لكل اطياف الشعب وكل تياراته السياسية والفكرية والقبلية بلا استثناء امام كل المؤامرات الداخلية والخارجية , وكان الوفي للجيش واللجان الشعبية والقوى الأمنية ورمزا للنظام والقانون والقيم والمبادئ المثلى والهوية اليمنية الإيمانية الجامعة”.

ولفت البيان الى انه “لعظيم حرصه ووفائه لشعبه ووطنه كان رجل دولة قائدا على جميع المستويات وفي كل الجبهات يعد العدة ويجهز الرجال ويرعى ويتابع كل ما تستلزمه معركة المواجهة القائمة والمحتملة على السواحل اليمنية وغيرها من ثغور الأرض اليمنية”، واضاف “وما نزوله المتكرر الى الحديدة وحضوره المناورات ومشاركته في الدورات التدريبية والتأهيلية وإصراره على النزول الى الساحل قبيل استشهاده رغم علمه بالخطورة إلا دليل وشاهد على ذلك”.

واكد المجلس انه “وفاءا لهذا القائد العظيم عهدا نقطعه وشعبنا اليمني العظيم ان نقابل الوفاء بالوفاء والصدق بالصدق وان نكون اوفياء له ولدمه الطاهر الذي قدمه مع ثلة من رفاق دربه وكل الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الله والوطن والحرية والقيم والإباء والشموخ وان نواصل الصمود والتضحية شعبا صامداً صماداً حتى تحقيق النصر”.

ودعا المجلس “جماهير الشعب اليمني العظيم الى الحضور المشرف لتشييع الشهيد في الزمان والمكان التي تحدده اللجنة المنظمة ونعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام مدة أربعين يوما”.

وينتظر ان يطل زعيم حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي للحديث عن آخر الاوضاع.

المصدر: موقع المنار