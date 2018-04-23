دمشق وريفها:

ـ واصل الجيش السوري عملياته جنوب دمشق وبسط سيطرته على عدة مزارع عند المنطقة الفاصلة بين منطقة انتشار مسلحي داعش جنوب الحجر الأسود ومنطقة تواجد الفصائل المسلحة في بلدة يلدا وصولا الى “متنزه العاشق” ومنطقة “البوايك” بعد مواجهات مع تنظيم داعش الارهابي.

ـ خرجت فجر اليوم 35 حافلة تحمل على متنها 1078 مسلحا وافراد عوائلهم من نقطة التجميع في بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي في ريف دمشق الى مدينة ادلب.

وكان من المقرر ان يخرج اليوم ايضا دفعة ثالثة وأخيرة الى الشمال السوري ولكن بعد دخول عدة حافلات رفض أهالي قرى وبلدات القلمون الشرقي الذين كان من المقرر ان يخرجوا اليوم وعددهم قرابة 1000 شخص الخروج من مناطقهم وقرروا البقاء فيها ورحبوا باتفاق التسوية.

– تجمع أهالي بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي بريف دمشق عند مدخل البلدة ووجهوا التحية لأبطال الجيش العربي السوري، ورحبوا باتفاق التسوية ورفضوا الخروج مع الإرهابيين باتجاه الشمال السوري.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “الوحدات الكردية” ثلاثة مدنيين في حي العزيزية بمدينة الحسكة، لأسباب مجهولة.

حلب وريفها:

ـ سيطرت “جبهة تحرير سوريا” على قريتي “بلنتا، الهباطة “، ومنطقتي “جمعية السعدية، وعباد الرحمن” بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام” بريف حلب الغربي.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب الشاب موسى فريد رضا (٢٠سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي جراء اعمال قنص متتالية من ناحية بنش المجاورة.