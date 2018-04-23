أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، خلال احتفال تكريمي للشهيد القائد احمد شعيب في بلدة الشرقية، أنه في كل يوم نسمع بأن هناك مشروعا جديدا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، سواء في أروقة مجلس الأمن او نقاشات تستهدف المقاومة وسلاحها في الكونغرس، أو في أي مكان، في إسرائيل، أو حتى في السعودية ومع دول الخليج المتآمرة، معتبرا ان هذا دليل فشل لكل مشاريعهم التي سبقت ودليل إنتصاراتنا المتتالية والمتعددة في إفشال كل هذه المشاريع.

وأشار إلى أن العدو الإسرائيلي في معاركه السابقة مع المقاومة من العام 1993 و2006 وكل المواجهات القاسية والصعبة والكبيرة التي حصلت، الى ال2006 كان يضع أمامه هدفا واحدا هو سحق والقضاء على المقاومة مؤكدا بكل ثقة وطمأنينة “ان الزمن الذي تهدد فيه المقاومة بالسحق والقضاء عليها قد انتهى وولى إلى غير رجعة”.

وفي رسالة إلى الشهيد شعيب قال صفي الدين: “إن مقاومتك هذه التي بذلت في سبيلها دماءك الطاهرة والزكية، اليوم هي ليست سلاحا فقط وليست معركة فقط هي السلاح والمعركة والتضحية، هي كل الناس الذين يقفون معها وخلفها هؤلاء الناس الذين امتحنوا وكان أصعب إمتحان في سنة 2006 وكان الأصعب منه في تضحيات السنوات السبع الماضية هؤلاء الناس ثبتوا ووقفوا وتحملوا وأثبتوا بجدارة وحق أن كل واحد منهم كل رجل وإمرأة كل طفل وفتى كل إنسان منهم هو مقاوم ينتمي إلى هذه المقاومة الشريفة”.

اما في الشأن الإنتخابي أكد اننا “مطمئنون إلى شعبنا وجمهورنا وقاعدتنا، إلى كل هذه القاعدة العريضة التي جربت في أصعب الظروف هذه القاعدة الشعبية المقاومة والمتينة والمقتنعة تماما بخيارات المقاومة هذه القاعدة التي جربت في الحرب ولم تتراجع وجربت في أصعب المراحل وأثبتت أنها الأقوى حضورا في ساحة التحدي، متسائلا هل “تحتاج إلى تجربة الإنتخابات لتثبت من جديد، نحن مطمئنون لهذه النتيجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام