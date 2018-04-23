توفيت اليابانية نابي تاجيما التي كانت على الأرجح عميدة سن البشرية عن 117 عاما على ما أعلن أمس الاحد مسؤول ياباني محلي.

وتوفيت تاجيما المولودة في الرابع من آب/أغسطس 1900 قرابة الساعة الثامنة من مساء السبت بالتوقيت المحلي (الساعة الحادية عشرة ت غ) في مسقط رأسها جزيرة كيكاي في منطقة كاغوشيما على ما أوضح سوسومو يوشييوكي أحد المسؤولين في دائرة الصحة فيها.

وكانت قد أصبحت عميدة سن اليابانيين في ايلول/سبتمبر 2015 وكانت على الأرجح عميدة سن البشرية منذ وفاة الجامايكية فايولت براون عن 117 عاما في ايلول/سبتمبر 2017 على ما تفيد وسائل الإعلام اليابانية.

إلا ان موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية التي كانت تجري تحقيقا منذ وفاة براون لم تكن قد اعترفت رسميا بأن تاجيما هي عميدة سن البشرية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية