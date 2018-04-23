قتل رجل مسلّح ثلاثة أشخاص وأصاب أربعة على الأقل حين فتح النار في مطعم في ضاحية ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية أمس الأحد، حسب ما أعلنت الشرطة.

ووقع الحادث عن الساعة 3:25 فجرا بالتوقيت المحلي في مطعم يفتح أبوابه على مدار الساعة.

وقالت الشرطة في بيان إن أحد زبائن المطعم «تصدّى للمهاجم وسلبه سلاحه، فاضطر إلى الهرب ».

ووزّعت الشرطة بعد ذلك بيانا قالت فيه إنها تبحث عن شاب في التاسعة والعشرين يدعى ترافيس رينكينغ.

وحسب وسائل الإعلام المحلية، كان مطلق النار مسلّحا ببندقية «آر-15» التي يستخدمها عادة منفذو عمليات إطلاق النار في وسط جموع في الولايات المتحدة، ومنها المجزرة التي راح ضحيتها 58 شخصا في لاس فيغاس في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتلك التي أودت بحياة 17 شخصا في مدرسة في فلوريدا في شباط/فبراير الماضي.

وتثير هذه الحوادث جدلا ومطالبات بضبط فوضى انتشار السلاح في المجتمع الأمريكي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية