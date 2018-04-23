خرجت فجر اليوم 35 حافلة تحمل على متنها 1078 مسلحا وافراد عوائلهم من نقطة التجميع في بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي في ريف دمشق الى مدينة ادلب.

وكان من المقرر ان تخرج اليوم ايضا دفعة ثالثة وأخيرة الى الشمال السوري ولكن بعد دخول عدة حافلات رفض أهالي قرى وبلدات القلمون الشرقي الذين كان من المقرر ان يخرجوا اليوم وعددهم قرابة 1000 شخص الخروج من مناطقهم وقرروا البقاء فيها ورحبوا باتفاق التسوية.

تجدر الاشارة الى ان اعداد الخارجين من الذين رفضوا اتفاق المصالحة في دفعتي امس، واول أمس، بلغ 2234 بين مسلحين وافراد اسرهم.

المصدر: سانا