إعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” المرشح عن دائرة البقاع الغربي-راشيا الحاج محمد نصرالله، في خلال جولة في بلدات: مشغرة، لبايا، عين التينة وميدون، أن “المعركة الإنتخابية تعني كل فرد منا، وتتطلب منا أن نعرف من نختار، ليس على أساس شخصي أو فردي، بل على أساس مشروع وطني له أسسه وثوابته الوطنية”.

وشدد على ضرورة أن يكون “الصوت في الإنتخابات، رسالة ورصاصة في صدر العدو الذي ما زال يطمع في أرضنا ومائنا ونفطنا”. وقال: “علينا أن ننتخب نوابا يحملون مشروع إنقاذ، يشرعون التشريعات الكفيلة بالأمن الإقتصادي والإجتماعي والصحي”. وأكد أن “تحالفنا مع الإخوة في “حزب الله”، هو للعمل ضمن مشروع بناء الدولة العادلة المؤمنة بحقوق المواطن”.

أضاف: “نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الكفاءات العلمية لإدارة شؤون الدولة، لذا نحن نطالب بوجود وزارة “تخطيط” في الحكومة المقبلة، لأن كل ما وصلنا اليه ناتج عن عدم التخطيط وفوضوية العمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية