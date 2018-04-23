أهالي بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي بريف دمشق يتجمعون عند مدخل البلدة ويوجهون التحية لأبطال الجيش السوري – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2018 - 13:34
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السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان الإنتخابي لأهالي بعلبك الهرمل الجمعة الساعة 5 عصرا في عين بورضاي_بعلبك
أهالي بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي بريف دمشق يتجمعون عند مدخل البلدة ويوجهون التحية لأبطال الجيش السوري
منذ 31 mins
23 April، 2018
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