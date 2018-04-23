أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الإثنين، أن مفتشي منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية “لم يصلوا حتى الآن، لا إلى مكان الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما ولا إلى مختبرات المسلحين التي استخدموها قبل خروجهم من الغوطة الشرقية”. وقال لافروف في مؤتمر صحفي “سوف نصر على وصول المفتشين إلى كل تلك الأماكن المرتبطة بما يُسمى الهجوم الكيميائي المفترض. بما في ذلك، المكان الذي تم فيه تصوير الفيديو الشهير، عندما صبوا الماء على الأطفال، ثم ظهر هؤلاء الأطفال في مظهر صحي تماماً، لأنه حتى الآن، لم يصل مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى هذا المكان”. وأشار الوزير الروسي إلى أن مفتشي المنظمة لم يصلوا بعد إلى تلك الأماكن التي “حررتها القوات السورية بمساندتنا، والتي عمل فيها المسلحون على التحضير لهجمات كيميائية حتى آخر لحظة قبل خروجهم من الغوطة الشرقية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية