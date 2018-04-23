أعرب وزير الدفاع الأرميني فيغين سركسيان الإثنين، عن أمله بأن لا تكون هناك حاجة لإعلان حالة طوارئ في البلاد بسبب فعاليات الاحتجاج على انتخاب الرئيس السابق سيرج سركسيان، رئيسا للوزراء. وقال سركسيان في مؤتمر صحفي “هذه هي رغبتي وأنا متأكد أنها رغبة جميع مواطنينا، أن لا تكون هناك حاجة لإعلان حالة طوارئ في البلاد، ليس فقط الآن، بل وفي المستقبل أيضا. القانون ينص على أن مثل هذه الحاجة قد تنشأ، إلا أننا نأمل بأن لا يحدث هذا“. يذكر أن مظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سيرج سركسيان، رئيساً للوزراء، بدأت الجمعة 13 نيسان/أبريل، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية. وفي اليوم التالي أعلن المحتجون بداية “ثورة مخملية” في أرمينيا. إلا أن البرلمان الأرميني وافق، يوم الثلاثاء 17 نيسان/أبريل، على انتخاب سيرج سركسيان رئيسا للوزراء .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية