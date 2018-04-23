قد تكونين من متوسطي الطول أنت وزوجك، وترغبين بطفلٍ طويل ووسيم، قد يبدو الأمر أقرب إلى الخيال لكن هناك أطعمة قد تزيد من طول طفلك إذا استمر في تناولها:

1. الحليب: يعد الحليب مصدراً غنياً بالكالسيوم الذي يعزز من نمو طفلك، فهو يحافظ على قوة عظامه ويمنعها من الانكسار بسهولة، كما يساعد فيتامين (أ) الموجود في الحليب على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل.

نصيحة: تأكد من حصول طفلك على كوبين أو ثلاثة أكواب من الحليب يومياً.

2. الفواكه والخضروات الطازجة: احرص على تناول طفلك للفواكه والخضراوات الطازجة يومياً، مثل البابايا والجزر والبروكلي والسبانخ والبطاطا الحلوة والمانجو والبطيخ والمشمش. فهو يحتوي على الألياف والفيتامينات والبوتاسيوم وحمض الفوليك، الأمر الذي يساعد طفلك في تطوير عظامه وأنسجته.

3. الحبوب: الحبوب من الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والحديد والمغنيسيوم والسيلينيوم والسعرات الحرارية التي تمد طفلك بالطاقة اللازمة لنموه. يمكن للأطعمة مثل الأرز البني، والمعكرونة والقمح أن تمنح طفلك الطاقة المطلوبة للحصول على الطول.

4. الشوفان: الشوفان هو غذاء ضروري لزيادة طول طفلك، وهو مصدراً غنياً بالبروتين النباتي الذي يساعد في زيادة كتلة العضلات وتقليل الدهون.

نصيحة: شجع طفلك على تناول فطور الشوفان الصحي كل صباح.

5. البيض: حفز طفلك على تناول بيضة إلى ثلاث بيضات يومياً، فهي من الأطعمة الغنية بالبروتينات وفيتامينB12 التي تسهم في زيادة طول الطفل.

6. الدجاج: دع طفلك يستفيد من هذا الطعام الغني بالبروتين، الذي يساعده في تطوير عضلاته وأنسجته وزيادة طوله.

7. الألبان: منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي من المصادر الغنية بالفيتامينات A و B و D و E بالإضافة إلى البروتين والكالسيوم، الذي يزيد من طول طفلك بوقتٍ قصير.

8. السمك: يعد سمك السلمون والتونا من الأسماك الغنية بفيتامينD والبروتينات، التي تزيد من طول طفلك بوقت قصير.

9. فول الصويا: يحتوي فول الصويا على نسبة عالية من البروتينات، التي تساعد في تحسين كتلة العظام والأنسجة والطول لدى الأطفال.

نصيحة: ينبغي استهلاك 50 غرام من فول الصويا يومياً.

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المصدر: ويب طب