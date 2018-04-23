يرغب الكثيرون، وخصوصاً محبو القراءة، في اختصار الوقت الذي يتطلبه قراءة كتاب أو رواية أو مقال. فماذا لو كان ذلك ممكناً؟ تخيل كمية الكتب الإضافية التي يمكنك أن تقرأها أو الوقت الذي ستوفره للقيام بأعمال أخرى أو نشاطات ترفيهية. في الواقع، هناك بعض النصائح التي تتطلب القليل من التمرين فقط لتحظى بمهارة القراءة السريعة، وبالتالي تنمية إدراكك ومعرفتك. ومن أهمها:

1- توقف عن الحوار الداخلي، أو ما يعرف بالقراءة الصامتة دون نطق، إذ يميل معظم القراء إلى سماع أصواتهم أثناء القراءة، حيث تنطق الكلمات في رأسك بينما تقرأ. هذا يعد العقبة الأكبر أمام زيادة سرعة القراءة لديك. ذلك يعود إلى الطريقة التي يعلِّم بها المعلمون الأطفال القراءة: “انطق الكلمات بصمت في رأسك أثناء القراءة”، ما يؤدي إلى التمسك بهذه العادة. متوسط سرعة القراءة للكبار هو 300 كلمة في الدقيقة، وهو متوسط سرعة الكلام أيضاً. لذا، فإذا كنت ترغب بزيادة سرعة القراءة، عليك بالقضاء على الحوار الداخلي.

2- تجنب إعادة القراءة: من المهم جداً كسر عادة إعادة قراءة الكلمات على الصفحة. إذا شاهدت عيني أي قارئ عادي، ستلاحظ أن نظره يقفز عبر الصفحة عوضاً عن القراءة الأفقية كما ينبغي. هذا لأن الشخص العادي – كما تفعل أنت ذلك أيضاً – يميل إلى الرجوع إلى الكلمات التي سبق أن قرأها. هذا هو الشيء الأهم الذي يمنعك من القدرة على زيادة سرعة القراءة.

3- النظرة الشاملة: حاول أن تقرأ سطراً كاملاً كل مرة، وهذا يعتمد على الرؤية الطرفية للعين. قم بمسح الصفحة بهذه الطريقة، وسترى أنك عندما تصل إلى أسفل الصفحة ستكون قد قرأتها بسرعة قياسية مع الفهم.

4- استعن بمؤقت: الآن يجب عليك اختبار نفسك والتدرب على زيادة سرعة قراءتك باستخدام مؤقت لتحديد سرعتك وحساب عدد الكلمات التي يمكنك قراءتها خلال دقيقة واحدة، وهذا بحسب ما نشره موقع (لايف هاك).

5- تحديد هدف: كل ما تحتاج إليه هو التدريب المستمر، لذا قم بتحديد هدف معين، مثلاً بتعيين عدد صفحات لقراءتها خلال يوم أو أسبوع. وكافئ نفسك عند تقدمك في كل مرة.

6- اقرأ أكثر: لا بد من القراءة أكثر لتحسينها.

7- استخدام أقلام ملونة: قد يكون استخدام قلم لتحديد ما قرأت يساعد على عدم تخطي السطور أو الرجوع إلى الخلف، كما قد يساعدك في المحافظة على تركيزك أثناء القراءة والمحافظة على سرعتك.

8- قراءة النقاط الرئيسية: إذا كان وقتك ضيقاً وبحاجة إلى قراءة شيء ما بأسرع ما يمكن، خذ نفساً عميقاً وافتح الكتاب واستغرق بعض الوقت في قراءة جميع العناوين الرئيسية والفرعية. اقرأ جدول المحتويات، الرسوم التوضيحية، والمخططات، بعد ذلك اقرأ الفقرة الأولى من كل قسم رئيسي. بحسب ما نشره موقع (مياند تولز).

اتباع هذه النصائح البسيطة بالإضافة إلى التمرين والقراءة الدائمة من الأمور الأساسية لتحسين سرعة القراءة .ودائماً تذكر أن تخبر نفسك عندما تحتاج إلى قراءة شيء ما بسرعة: “اسكت وابحث عن الصفحة”.

المصدر: dw.com