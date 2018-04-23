أظهرت الفحوصات والقياسات التي أجريت خلال دراسة شملت 1015 طفلا ومراهقا في ألمانيا وجنوب أفريقيا، أن الأطفال في إقليم كيب الغربية بجنوب أفريقيا، الذين يسيرون حفاة القدمين في المعتاد، يقفون بصورة أكبر على عقبيهم وتقل لديهم على نحو واضح حالات القدم المسطح مقارنة بمعظم الأطفال المرتدين للأحذية في مدينة هامبورغ الألمانية. كما أظهرت الدراسة أن حفاة القدمين بإمكانهم الوثب من الثبات والهبوط على الأرض بتوازن على نحو أفضل من أقرانهم المعتادين على ارتداء الأحذية.

وعن نتائج الدراسة شدد الطبيب الرياضي كارستن هولاندر على أن: “نشأة الإنسان بقدمين حافيتين له تأثير كبير على نمو القدمين وطريقة المشي والأداء البدني”. هذا ومن المقرر أن يطرح الأطباء نتائج دراستهم خلال المؤتمر الأوليمبي الألماني للأطباء الرياضيين، المقرر عقده خلال الفترة من 24 حتى 26 أيار/مايو المقبل في مدينة هامبورغ.

بالإضافة إلى ذلك تشير دراسات سابقة إلى أن المشي حافيا يساهم ويحفز النمو الدماغي عند الأطفال. لأن الأقدام تتوفر على نسبة كبيرة من الأعصاب. ولهذا فإن المشي حافي القدمين يحفز هذه الأعصاب ويسهم في تطور صحي للجهاز العصبي. هذا له تأثير على نمو الدماغ، لأن تحفيز النعال الحساسة للأقدام يغلق الروابط العصبية في الدماغ، حسب أورده موقع مجلة “غيزوندهايت” الألماني المتخصص في الشؤون الصحية.

المصدر: dw.com