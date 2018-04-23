أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 23 نيسان 2018
النهار
على رغم توقّع “حزب الله” إمكان اختراق لائحته في بعلبك – الهرمل بمقعدين سنّي وماروني، إلّا أن أحد نوّابه يؤكّد أن المفاجأة ستكون عكس المتوقّع.
يقول خبير سياسي إن الإقلاعة الحقيقيّة للرئيس سعد الحريري ستكون بعد الانتخابات المقبلة لأنّه ازداد خبرة وتمكّناً من إدارة شؤونه بنفسه.
حصل أحد المديرين العامين على 150 مليون ليرة بدل عمل إضافي في موسم الامتحانات للعام الماضي في حين أن مديريّته تعاني من ضعف الموازنة للتجهيزات والتعاقد.
البناء
كواليس
تتابع مصادر أوروبية غربية تفاصيل الليل الطويل الذي عاشته الرياض وتخلله إطلاق نار حول القصر الملكي وداخله من دون صدور توضيحات رسمية سوى ما يتصل بالحديث عن طائرة لاسلكية، تفادياً للاعتراف بأنّ القصد هو طائرة بدون طيار، ولم تُعرف مهمة هذه الطائرة ولمن تعود وكيف تمّ إسقاطها، وهل كانت مزوّدة بكاميرات تصوير أو بتسليح معيّن؟ ولا عُرف سبب إطلاق نار كثيف متواصل خلال الليل من مواقع متعدّدة، وهل القضية هي شأن عابر أم تتصل بالخلافات في العائلة الحاكمة بين الأمراء وولي العهد…؟
الجمهورية
سُمِع أحد المسؤولين وهو يُبلِغ أعضاء ماكينته الإنتخابية:” هذه الإنتخابات هي الأسوأ التي يشهدها لبنان وأحد عناوينها السيّئة أنها شرّعت الغدر وقلّة الوفاء.
يتندّر أحد السياسيين في مجالسه الخاصة على زيارة مسؤول كبير إلى دارة وزير حالي خارج بيروت ويقول: يحضرني المثل الشعبي الذي يقول”راح المستوي لعند المهتري”.
تجري محاولات لثني وزير حالي عن تجيير أصوات الفئة التي يتزعّمها لمصلحة أحد التيارات السياسية في منطقة نائية.
اللواء
فوجئ سكان بعض الاحياء البيروتية بمهرجان للتيار الوطني الحر تحت شعار “التيار القوي”، تأييداً لمرشحه الوحيد عن المقعد الإنجيلي في لائحة الثنائي الشيعي في بيروت الثانية!
تفيد معلومات موثوقة أن السلطة شجعت وساعدت على تشكيل ثلاث لوائح في دائرة بيروت الثانية، في إطار خطة لتشتيت أصوات الحالة الاعتراضية في العاصمة، والحؤول دون وصول لائحة رئيسية منافسة إلى الحاصل الانتخابي!
لاحظت هيئة رقابية أوروبية أن حوادث عنف تزايدت في الآونة الأخيرة، وهي غالباً من أطراف تؤيّد لوائح السلطة!
المستقبل
قيل إنّ ديبلوماسياً رفيعاً من المساهمين في إنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان يشدد على أهمية مؤتمر “بروكسيل 2” باعتباره لن يتطرق فقط إلى مسألة دعم وتمويل احتياجات المجتمعات المضيفة للنازحين بل سيتطرق كذلك إلى دور المجتمع الدولي في دعم المسار الهادف إلى إيجاد حل يتيح عودتهم إلى وطنهم.
المصدر: صحف