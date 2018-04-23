أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 23 نيسان 2018

النهار‎

على رغم توقّع “حزب الله” إمكان اختراق لائحته في بعلبك – الهرمل بمقعدين سنّي وماروني، إلّا أن أحد نوّابه يؤكّد ‏أن المفاجأة ستكون عكس المتوقّع‎.

يقول خبير سياسي إن الإقلاعة الحقيقيّة للرئيس سعد الحريري ستكون بعد الانتخابات المقبلة لأنّه ازداد خبرة وتمكّناً ‏من إدارة شؤونه بنفسه‎.

حصل أحد المديرين العامين على 150 مليون ليرة بدل عمل إضافي في موسم الامتحانات للعام الماضي في حين أن ‏مديريّته تعاني من ضعف الموازنة للتجهيزات والتعاقد‎.‎

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البناء‎

كواليس‎

تتابع مصادر أوروبية غربية تفاصيل الليل الطويل الذي عاشته الرياض وتخلله إطلاق نار حول القصر الملكي ‏وداخله من دون صدور توضيحات رسمية سوى ما يتصل بالحديث عن طائرة لاسلكية، تفادياً للاعتراف بأنّ القصد ‏هو طائرة بدون طيار، ولم تُعرف مهمة هذه الطائرة ولمن تعود وكيف تمّ إسقاطها، وهل كانت مزوّدة بكاميرات ‏تصوير أو بتسليح معيّن؟ ولا عُرف سبب إطلاق نار كثيف متواصل خلال الليل من مواقع متعدّدة، وهل القضية هي ‏شأن عابر أم تتصل بالخلافات في العائلة الحاكمة بين الأمراء وولي العهد…؟

الجمهورية‎

سُمِع أحد المسؤولين وهو يُبلِغ أعضاء ماكينته الإنتخابية:” هذه الإنتخابات هي الأسوأ التي يشهدها لبنان وأحد ‏عناوينها السيّئة أنها شرّعت الغدر وقلّة الوفاء‎.

يتندّر أحد السياسيين في مجالسه الخاصة على زيارة مسؤول كبير إلى دارة وزير حالي خارج بيروت ويقول: ‏يحضرني المثل الشعبي الذي يقول”راح المستوي لعند المهتري‎”.

تجري محاولات لثني وزير حالي عن تجيير أصوات الفئة التي يتزعّمها لمصلحة أحد التيارات السياسية في منطقة ‏نائية‎.‎

اللواء‎

فوجئ سكان بعض الاحياء البيروتية بمهرجان للتيار الوطني الحر تحت شعار “التيار القوي”، تأييداً لمرشحه الوحيد ‏عن المقعد الإنجيلي في لائحة الثنائي الشيعي في بيروت الثانية‎!

تفيد معلومات موثوقة أن السلطة شجعت وساعدت على تشكيل ثلاث لوائح في دائرة بيروت الثانية، في إطار خطة ‏لتشتيت أصوات الحالة الاعتراضية في العاصمة، والحؤول دون وصول لائحة رئيسية منافسة إلى الحاصل ‏الانتخابي‎!

لاحظت هيئة رقابية أوروبية أن حوادث عنف تزايدت في الآونة الأخيرة، وهي غالباً من أطراف تؤيّد لوائح السلطة‎!‎

المستقبل‎

قيل إنّ ديبلوماسياً رفيعاً من المساهمين في إنشاء مجموعة الدعم الدولية للبنان يشدد على أهمية مؤتمر “بروكسيل 2” ‏باعتباره لن يتطرق فقط إلى مسألة دعم وتمويل احتياجات المجتمعات المضيفة للنازحين بل سيتطرق كذلك إلى دور ‏المجتمع الدولي في دعم المسار الهادف إلى إيجاد حل يتيح عودتهم إلى وطنهم‎.

المصدر: صحف