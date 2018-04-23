دمشق وريفها:

ـ خرجت 35 حافلة فجر اليوم، تحمل على متنها 1156 شخصاً بينهم 463 مسلحاً والباقي افراد عوائلهم، من نقطة التجميع في بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي في ريف دمشق الى مدينة جرابلس على الحدود السورية – التركية بريف حلب الشمالي الشرقي.

كما تم تجهيز 30 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات الناصرية والرحيبة وجيرود، تمهيداً لإخراجها إلى الشمال السوري.

يشار إلى أنّ عدد الأشخاص الذين سيتم إخراجهم يتراوح بين 5 و 6 آلاف في مجمل العملية التي ستستمر حتى يوم غد.

ـ واصل الإرهابيون في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، تسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وعتادهم قبيل اخراجهم الى الشمال السوري، كما تم ضبط أحزمة ناسفة وذخائر بين أمتعة الإرهابيين خلال تفتيشها قبيل إخراجهم مع عائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي، إلى نقطة التجميع عند أطراف بلدة الرحيبة.

ـ استشهدت امرأة، وأصيب عددٌ من المدنيين، إثر سقوط عدة قذائف صاروخية على أحياء التضامن والقدم والزاهرة في مدينة دمشق.

درعا وريفها:

ـ استهدف مسلحون مجهولون منزل أحد مسؤولي “الجيش الحر” المدعو “نزال الضاحي” الملقب “أبو شكيب” في مدينة الحارة بريف درعا الشمالي، بالقذائف الصاروخية.

ـ دارت اشتباكات بين مسلحين من “الجيش الحر” فيما بينهم في مدينة انخل في ريف درعا الشمالي، لاسباب مجهولة.

دير الزور وريفها:

ـ رفع مجهولون علم الجمهورية العربية السورية، في بلدتي “الشحيل والكشكية” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، الخاضعتين لسيطرة “قسد”.

ـ قُتِل أحد مسؤولي داعش المدعو “أبو أسعد السوداني” مع مسلّحين اثنين، بكمين نُصب لهم في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي من قبل مسلَّحين منشقين عن داعش.

ـ قُتل أحد المسؤولين في داعش المدعو “أبو خالد التونسي” وزوجته، إثر إطلاق مسلّحين من داعش النار عليهما في المناطق المتبقية تحت سيطرته بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، عقب انشقاق “التونسي” عن مسؤول داعش العام المدعو “أبو بكر البغدادي”.

تزامن ذلك مع وقوع خلافات كبيرة بين مسلّحي داعش في المناطق المتبقية تحت سيطرتهم بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، على خلفية اقتراح ترشيح المدعو “أبو فاطمة التونسي” مسؤولاً لداعش، من قبل مسلّحين أجانب، وذلك بعد غياب “أبو بكر البغدادي” عن ساحات القتال.

الرقة وريفها:

ـ أعلن “المرصد السوري” المعارض عن مقتل شخصين برصاص قوات حرس الحدود التركي، أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية _التركية قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

حلب وريفها:

ـ قُتل شخصان جراء انفجار لغم بهما من مخلفات “الوحدات الكردية”، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ أُصيب عددٌ من المدنيين جراء استهداف “هيئة تحرير الشام” بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، بالقذائف الصاروخية.

ـ قُتل عددٌ من مسلحي “جبهة تحرير سوريا” جراء انفجار لغم بهم زرعه مجهولون، في قرية بلنتا بريف حلب الغربي.

ـ سيطرت “جبهة تحرير سوريا” على بلدتي تقاد وبسرطون بريف حلب الغربي، بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، كما أسرت “الجبهة” عدداً من مسلحي “الهيئة” في المنطقة.

ـ دارت اشتباكات بين “جبهة تحرير سوريا” و”هيئة تحرير الشام” عند أطراف قرى وبلدات “عاجل وبلنتا والهباطة” وتلتي “الضبعة والنعمان” في ريف حلب الغربي، وسط قصفٍ مدفعي متبادل بين الطرفين.

ـ أُصيب عددٌ من المتظاهرين الخارجين ضدّ “هيئة تحرير الشام” في بلدة تقاد في ريف حلب الغربي، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مسلّحي “الهيئة”.

إدلب وريفها:

ـ خرجت تظاهرة لأهالي مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، وقطعوا أوتوستراد حلب_ دمشق، احتجاجاً على الإقتتال الدائر بين “هيئة تحرير الشام” و”جبهة تحرير سوريا” في المنطقة.

ـ قصفت “جبهة تحرير سوريا” بلدة خان السبل الخاضعة لسيطرة “هيئة تحرير الشام” في ريف إدلب الجنوبي، بصاروخ من نوع “فيل”.