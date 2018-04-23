مراسلنا: إستشهاد مواطن يمني وزوجته وأطفاله الثلاثة في غارتين لطيران العدوان على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2018 - 01:26
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ضبط أحزمة ناسفة وذخائر بين أمتعة الإرهابيين خلال تفتيشها قبيل إخراجهم من القلمون إلى نقطة التجميع عند أطراف الرحيبة
الجيش السوري يواصل عملياته في الحجر الأسود جنوب دمشق ويستهدف مقرات إرهابيي داعش ومراكز قيادية لهم
أكثر من 1000 قتيل و2500 جريح بين الجماعات المسلحة في ريفي حلب الغربي وإدلب الجنوبي خلال شهرين من القتال بينها
مقتل 36 إرهابياً من داعش جراء ضربة جوية للجيش العراقي نفذت الخميس الماضي في سوريا
إكتشاف عدد من المقابر الجماعية في محافظة الرقة السورية تضم جثث مئات الشهداء بينهم جنود ومدنيون
مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يعلن أن موسكو ستعمل ما بوسعها لنقل "طفل دوما" إلى لاهاي
الرئيس الفرنسي: يجب على الولايات المتحدة وفرنسا البقاء في سوريا بعد إنتهاء الحرب ضد داعش لبناء "سوريا جديدة"
مجلة Defence News تقول إن وزارة الحرب الأمريكية تنظر في إمكانية الإبقاء على قوتها البحرية في المتوسط
رجب طيب أردوغان يؤكد أن واشنطن أرسلت كميات كبيرة من الأسلحة إلى شمال سوريا بذريعة محاربة داعش
الخارجية التركية تعرب على خيبة أملها من تقرير الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان وتصفه بأنه "غير مسؤول"
المفتش العام للشرطة الماليزية يرفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بعملية اغتيال القيادي في حماس فادي البطش
السفير الفلسطيني لدى ماليزيا يعلن تأجيل تشييع جثمان البطش حتى الإنتهاء من بعض الإجراءات مع الجانبين الماليزي والمصري
وزير الحرب الإسرائيلي يعلن أن تل أبيب طالبت القاهرة بعدم نقل جثمان البطش إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري
وزير الإستخبارات الإسرائيلي يهدد باستهداف قادة حماس إذا نفذت الحركة عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الخارج
لجان المقاومة في فلسطين: وقف صرف رواتب موظفي السلطة في غزة يهدف لتركيع الشعب الفلسطيني وضرب صموده الأسطوري
قوات الإحتلال الإسرائيلي تطلق النار على مسيرات شمال بيت لاهيا وشرق خانيونس على حدود غزة وتصيب عدداً من الشبان
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: التحالف بين حزب الله وحركة أمل استراتيجي راسخ وأبعد من كل الحسابات
الشيخ قاووق: عندما تدفع السعودية أموالاً لأتباعها من أجل استهداف المقاومة يصبح صوتنا يوم الإنتخابات فعل المقاومة
مصادر يمنية: قتلى وجرحى من منافقي العدوان الأميركي السعودي وإعطاب آليتين في كسر زحف لهم في الساحل الغربي بتعز
وزير الخارجية السوداني يعلن عن مشاورات بين السودان ومصر واثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة
هيئة الطيران المدني الإماراتية تقول إن مقاتلات قطرية اقتربت بشكل غير آمن من طائرة إماراتية مدنية قرب البحرين
مقتل 63 شخصاً وإصابة أكثر من 100 جراء تفجيرين هزا مركزي اقتراع في أفغانستان أحدهما في العاصمة كابول
وسائل إعلام سعودية: رجل مختل عقلياً يذبح بالسكاكين 3 من أطفاله البنات داخل منزله في مدينة مكة المكرمة
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
مراسلنا: إستشهاد مواطن يمني وزوجته وأطفاله الثلاثة في غارتين لطيران العدوان على منطقة الطينة بمديرية ميدي في محافظة حجة
منذ 3 ساعة
22 April، 2018
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