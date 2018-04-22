قضى 11 مهاجرا في البحر وتم انقاذ 263 الاحد في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الغربية لليبيا بحسب ما اعلنت البحرية الليبية.

وأعلن المتحدث باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم في بيان انه في العملية الاولى تمكنت دورية لحرس السواحل من “إنقاذ 83 مهاجرا غير شرعي وانتشال 11 جثة” قبالة سواحل صبراتة.

واوضح البيان أن عملية الانقاذ الاولى تمت على بعد “خمسة اميال شمال شرق صبراتة (…) وتم نقل المهاجرين غير الشرعيين الى نقطة مصفاة الزاوية”.

وقال العنصر في خفر السواحل لمدينة الزاوية محمد ارحومة لوكالة فرانس برس ان “المهاجرين الاحد عشر غرقوا بعد ان انقلب زورقهم” الا ان الناجين انتشلوا جثثهم ورفعوها على القارب.

وتابع قاسم ان خفر السواحل انقذوا في العملية الثانية “180 مهاجرا قبالة زليتن” كانوا على متن قاربين مطاطيين وتم نقلهم الى طرابلس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية