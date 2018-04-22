قال “المرصد السوري” المعارض إنَّ فصائل تابعة لما يطلق على نفسه “الجيش الحر” المدعوم من الجيش التركي، طرد عدداً من العوائل من مساكنها في بلدة شران شمال شرق عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، بذريعة ارتباطهم بـ “الوحدات الكردية”.

وأشار “المرصد” الى أنَّ فصائل “الجيش الحر” تقوم بعمليات سرقة ونهب للمدنيين المتبقين في منطقة عفرين ولممتلكات من هجِّروا من المنطقة بفعل عملية “غصن الزيتون” (التي سيطر بها الجيش التركي وفصائل “الجيش الحر” على مدينة عفرين وأريافها).

وأضاف “المرصد” أنَّ فصائل “الجيش الحر” المدعومة من الجيش التركي، تقوم باعتقال الشبان والرجال في المنطقة، بالإضافة لتعذيب المدنيين وتوجيه تُهم ملفقة لهم، واعتقالهم وضربهم، ثم الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، وسط استمرار عمليات المداهمة والتفتيش في المدينة وريفها.

المصدر: المرصد المعارض