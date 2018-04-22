يواصل طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته على مختلف المحافظات اليمنية مخلفا شهداء وجرحى وأضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

في محافظة حجة أفاد موقع المسيرة عن سقوط شهداء وجرحى إثر غارة لطيران العدوان اليوم الأحد استهدفت مزرعة بمنطقة الجر في مديرية عبس.

وأوضح أن العدوان شن غارتين على مزرعة في منطقة الجر إحداهما استهدفت منزل المواطن علي صديق وأسفرت عن استشهاد أسرته بالكامل.

هذا وشن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق بحجة.

وفي إب شن طيران العدوان 5 غارات على معسكر اللواء 30 مدرع في مديرية السبرة.

وفي تعز شن 4 غارات على منطقة ورزان بمديرية خدير وأنباء عن سقوط ضحايا، كما شن 7 غارات في محيط معسكر خالد.

أما في صعدة فشن طيران العدوان السعودي الأمريكي 3 غارات على منطقة قحزة شمال المدينة، وشن غارتين على منطقة ولد مسعود بمديرية سحار.

فيما شهدت مناطق متفرقة من مديريتي رازح ومنبه الحدوديتين ومنطقة الغو بمديرية غمر قصفا مدفعيا وصاروخيا سعوديا.

وفي البيضاء شن العدوان غارتين على منطقة فضحة بمديرية ناطع، كما شن غارتين على منطقة حمالة في كرش بمحافظة لحج.

وفي الحديدة شن غارة على منطقة المرير بمديرية جبل راس.

المصدر: المسيرة نت