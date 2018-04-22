دعا الأمين العام ل”التنظيم الشعبي الناصري” رئيس لائحة “لكل الناس” في دائرة صيدا- جزين الدكتور أسامة سعد الى محاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع وعما وصلت إليه الأمور في البلدان العربية، وذلك خلال لقائه عددا من العائلات القاطنة في منطقة خط السكة في صيدا.

وقال: “نحن في لبنان أمام تحديات كبيرة. سنذهب في 6 أيار إلى الانتخابات وعلينا أن نعرف كيفية الاختيار. لا يكفي أن نفكر باللحظة التي نعيشها بل علينا أن نختار العيش الكريم للأجيال الصاعدة”.

وفي لقاء انتخابي في حي البراد في صيدا، تحدث سعد عن برنامجه الانتخابي “الذي يتضمن رؤية واضحة للمشاكل التي تعاني منها المدينة على الصعد كافة”.

وأمل المشاركون في اللقاء “أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة جديدة في تاريخ لبنان، وأن تحمل تغييرا فعليا وحلولا”.

كما زار سعد مهرجان الربيع في صيدا، والذي يقام خلف الملعب البلدي على الواجهة البحرية للمدينة، والتقى عددا كبيرا من المواطنين، ووجه “تحية لجهود كل من ساهم في تنظيم هذا المهرجان”.

وشدد على “ضرورة توفير كل الإمكانيات واستنفار كل الطاقات من أجل إقامة مثل هذه النشاطات وتعزيزها وتطويرها، وذلك من أجل إخراج المدينة من حالة الركود والانكماش نحو الحيوية والازدهار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام