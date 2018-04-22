أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأحد أن كوريا الشمالية وافقت على وقف التجارب النووية والبالستية في حين ان الولايات المتحدة لم تتنازل حتى الآن عن “أي شيء” في المقابل كما قال ، لكنه اكد ان اغلاق الملف الكوري الشمالي بعيد جدا.

وأعلنت بيونغ يانغ هذا الأسبوع وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ البالستية وإغلاق موقع للتجارب النووية في وقت يستعد البلدان لعقد قمة على أعلى مستوى بين كيم جونغ أون وترامب إلا أنها لم تلتزم التخلي عن أسلحتها النووية التي تعتبرها ضمانة لها بوجه أية محاولة للغرب للإطاحة بنظامها.

وكتب ترامب على تويتر “لم نتخل عن أي شيء. لقد وافقوا على السير باتجاه نزع السلاح النووي (وذلك عظيم للعالم). وإغلاق موقع للتجارب النووية ووقف التجارب!”.

وتابع ترامب “نحن بعيدون جدا عن اغلاق الملف الكوري الشمالي. قد تنجح الأمور وقد لا تنجح. الوقت وحده كفيل بكشف ما سيحصل.. لكن ما أقوم به الآن كان يجب القيام به منذ وقت طويل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية