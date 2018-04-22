استشهاد كافة افراد اسرة مواطن يمني بعد غارة لطيران العدوان على منزله في منطقة الجر في حجة (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2018 - 18:04
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استشهاد كافة افراد اسرة مواطن يمني بعد غارة لطيران العدوان على منزله في منطقة الجر في حجة (وسائل اعلام يمنية)
منذ 39 mins
22 April، 2018
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