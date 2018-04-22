رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال احتفال تأبيني في حسينية أرزون في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس، أن “أهلنا أمام فرصة تاريخية لن تتكرر لكي يكونوا بما يمثلون شركاء فاعلين حاسمين في القرار الوطني للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية أو في تاريخ انتمائنا لهذا الوطن”.

وقال “نستطيع مع الإخوة في حركة أمل أن نأتي بقاعدة نيابية صلبة لتتشكل على أساسها تحالفات تقرر التوازنات الجديدة التي ستكون في المجلس النيابي”.

بدوره قال خريس “الاستحقاق النيابي المرتقب في السادس من أيار، يشكل منعطفا وطنيا أساسيا في الحياة السياسية المقبلة، ويستدعي تضافر كل الجهود الوطنية، والإلتفاف حول العناوين الرئيسية التي انطلقت على أساسها حركة أمل في مواجهة المخططات التي تهدف إلى النيل من وحدة لبنان وعيشه المشترك، ومواجهة المخططات الإسرائيلية وأطماع هذا العدو الذي لا يزال ينتهز الفرص للانقضاض على أرضنا وثرواتنا الطبيعية والنفطية”.

ودعا الى أن “تكون الانتخابات موعدا مع الديموقراطية الحقيقية والحماس في المشاركة كما عودنا الجنوب وأبناؤه، فتكون المشاركة في حماية الخيارات قيمة مضافة للعملية الانتخابية على مساحة الوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام