أُقيم في دمشق قداس على نية مطراني حلب المخطوفين بولس يازجي ويوحنا ابراهيم وسائر المخطوفين. وترأس القداس الذي جرى في كنيسة “الصليب المقدس” في القصاع بدمشق بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي.

وفي نهاية القداس أقيمت صلاة خاصة لعودة المخطوفين اختتمت بقراءة البطريرك يوحنا البيان المشترك الصادر عن بطريركيتي أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس والذي حمل توقيع البطريركين يوحنا العاشر وأفرام الثاني كريم ومما جاء فيه:

“نحن اليوم أمام الذكرى الخامسة لاختطاف أخوينا مطراني حلب يوحنا إبراهيم وبولس يازجي. واختطافهما صورة تعكس ولا تختزل ما تعرض ويتعرض له إنسان هذا المشرق. منذ حوالى سبع سنوات اندلعت الأزمة في سوريا وفي غير مكان وسماها البعض ربيعا وهي أبعد ما تكون عن الربيع. وإلى الآن ندفع ويدفع كثيرون ثمنا باهظا لعبثية حروب ودما طاهرا دفاعا عن أرض ودرءا لإرهاب وتكفير لم نعرفه في ماضينا القريب والبعيد”.

واضاف “ان أكبر تجربة قد نتعرض لها في هذا الملف هي أن يتسرب إلى أذهان البعض منطق النسيان بفعل الزمن. ولا ضير أن نذكر أننا وخلال الفترة المنصرمة، لم نترك بابا إلا وطرقناه. لقد تواصلنا وعلى أرفع المستويات مع كل المراجع والحكومات وكل ذوي القرار. طرقنا باب سفارات وحكومات وأجهزة أمن وجهات ومنظمات دولية وإقليمية. وأمام هذه الذكرى الأليمة نجدد عزمنا وجهدنا لنصل إلى خواتم مرجوة لهذا الملف شاكرين كل من شاطرنا ويشاطرنا همنا في هذه القضية الإنسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام