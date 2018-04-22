اعلنت لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الإكراء في بيان انها “ستبدأ جولة سريعة على المعنيين، وستتابع بشكل حثيث التطورات كافة في سبيل خدمة القضية المركزية، وهي حريصة كل الحرص على حقوق العمال وإستمرارهم في العمل، وذلك لا يكون إلا عبر إدخال الجميع بصفة الأجير الدائم الذي يحفظ ديمومة العمل بشكل نهائي، أو رفع سقف التعويضات كما طالبنا سابقا من خلال الكتاب الموجه للوزارة، وإقرار ذلك بشكل رسمي ومن بعدها يستكمل القانون 287”.

ووعدت اللجنة العمال كافة بأنها “ستكون صوتهم الذي لن يهدأ قبل إقرار الحل الجذري والنهائي للقضية المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام