دمشق وريفها:

ـ خرجت 35 حافلة فجر اليوم، تحمل على متنها 1156 شخصاً بينهم 463 مسلحاً والباقي افراد عوائلهم، من نقطة التجميع في بلدة الرحيبة بالقلمون الشرقي في ريف دمشق الى مدينة جرابلس على الحدود السورية _التركية بريف حلب الشمالي الشرقي.

ومن المقرر أن يخرج اليوم ايضاً قرابة 1500 مسلح مع افراد اسرهم ويتم تجميعهم على متن الحافلات في نقطة التجميع ليصار الى نقلهم الى ادلب فور الانتهاء من تجميع كامل الدفعة.

ـ واصل الإرهابيون في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، تسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وعتادهم قبيل اخراجهم الى الشمال السوري.

درعا وريفها:

ـ استهدف مسلحون مجهولون منزل أحد مسؤولي “الجيش الحر” المدعو “نزال الضاحي” الملقب “أبو شكيب” في مدينة الحارة بريف درعا الشمالي، بالقذائف الصاروخية، دون ورود معلومات عن إصابته.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل أحد المسؤولين السابقين في داعش، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، الخاضعة لسيطرة “قسد”.

ـ اعتقل مسلحو داعش أحد المسلَّحين التابعين لهم، في بلدة الشعفة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، أثناء محاولته تفجير نفسه بمواقع تابعة لهم.

حلب وريفها:

ـ سيطرت “جبهة تحرير سوريا” على بلدة تقاد بعد اشتباكات مع “هيئة تحرير الشام”، كما دارت اشتباكات بين الطرفين في محيط قرى وبلدات “عاجل، بسرطون، بلنتا والهباطة” وتلتي “الضبعة والنعمان” في ريف حلب الغربي، وسط قصفٍ مدفعي متبادل بين الطرفين.

ـ أُصيب عدد من المدنيين جراء استهداف “هيئة تحرير الشام” بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، بالقذائف الصاروخية.

ـ نشرت “جبهة تحرير سوريا” حواجزاً لها في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، بعد خرقها لاتفاق تحييد البلدة عن الاقتتال الحاصل مع “هيئة تحرير الشام”.

إدلب وريفها:

ـ نشرت “جبهة تحرير سوريا” حواجزاً لها في بلدة تلعادة بريف إدلب الشمالي، بعد خرقها لاتفاق تحييد البلدة عن الاقتتال الحاصل مع “هيئة تحرير الشام”.

المشهد المحلي:

ـ تقبل السيد الرئيس بشار الأسد أوراق اعتماد راشد كمال سفيراً لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الجمهورية العربية السورية، وتبادل الرئيس الأسد مع السفير كمال الحديث وتمنى له النجاح في مهامه.

المشهد الدولي:

ـ حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الكيان الصهيوني من مغبة مواصلة اعتداءاته العسكرية على سوريا، وقال إنَّ على السعودية أن تتخلى عن أوهامها في سوريا واليمن.

ـ قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إن التهديد يأتي بلاده من الولايات المتحدة أولاً، لأنها تزود تنظيم “بي كا كا” بالأسلحة والذخائر مجاناً.

وأوضح أن الولايات المتحدة أرسلت 5 آلاف شاحنة سلاح وألفين طائرة شحن محملة بالسلاح إلى شمالي سوريا، بذريعة مكافحة تنظيم داعش، ولفت إلى أن الولايات المتحدة أقامت نحو 20 قاعدة عسكرية شمالي سوريا.

وفيما يتعلق بوضع مدينة منبج السورية، التي يسيطر عليها تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” أشار أردوغان، إلى وجود مساعٍ فرنسية حيال منبج، ضمنها خطة إرسال جنودها للمدينة، وقال إنه في حال أرسلت فرنسا جنودها إلى منبج، فيمكن للمشهد في عفرين أن يتكرر في منبج.

ـ قالت وسائل إعلام “إسرائيلية”، إنَّ روسيا أبلغت “إسرائيل” بشكل رسمي أنها تنوي بيع منظومة الدفاع الجوي الـ S300 لسوريا، ولا يوجد ما يمنعها من ذلك.

– كشف المتحدث باسم مركز الاعلام الأمني، العميد يحيى رسول، عن مقتل 36 ارهابياً من داعش بينهم مسؤولين في ضربة جوية عراقية نُفِذَت الخميس الماضي 19 نيسان، في سوريا.

ـ أعلنت قوَّات الحشد الشعبي العراقي، عن مقتل 4 من مسلَّحي داعش وإحراق آلية لهم، إثر استهدافهم قرب منطقة تل صفوك على الحدود العراقية _السورية.

المصدر: الاعلام الحربي