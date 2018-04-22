أعلن مجلس القضاء الاعلى الاحد، عن اعتقال المسؤول الأمني ومجهز الأسلحة لـ”داعش” في الموصل، مشيراً الى أنه تم تصديق اعترافاته. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار ان “القوات الامنية القت القبض على أحد الارهابيين والذي يعمل بصفة المسؤول الامني بالتنظيم بعد عودته من سوريا”. واضاف بيرقدار ان “المتهم ضبط بحوزته كدس من الاسلحة المختلفة واعترف بتشكيله مفرزتين ارهابيتين لزعزعة الامن والاستقرار في الموصل”، مشيرا الى ان “متهماً اخر القي القبض عليه ويعمل بصفة مجهز اسلحة للتنظيم الارهابي في الموصل”. وتابع انه “تم تصديق اعترافات المتهمين قضائياً امام قاضي التحقيق المختص وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب”.

المصدر: موقع السومرية نيوز