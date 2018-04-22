أكد رئيس “تيار الكرامة” الوزير السابق فيصل كرامي “أن الاستقرار السياسي يتبعه الاستقرار الامني والاقتصادي، ومدينة طرابلس فعلا هي مدينة حياة وقابلة للعيش، ولكن هي بحاجة للمساعدة من السلطة ومن السياسيين، وللأسف السلطة غائبة عن طرابلس وعن مشاريعها وعن مصالح اهلها”.

وخلال مشاركته في حفل اطلاق ماراتون طرابلس الدولي في معرض رشيد كرامي الدولي صباح الأحد، اضاف كرامي “ان التهميش طال معرض رشيد كرامي الدولي وكل المرافق الحيوية في المدينة، وان شاء الله، في حال فزنا في الانتخابات وأكرمنا الله سنعمل بكل جهد وتركيز لتفعيل دور المعرض وتنشيط حركته الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل انتاجيته وايضا تفعيل مرافق المدينة، لا شك ان المنطقة تعاني من حرمان بسبب السلطة وبسبب الاحتكاك والخلاف السياسي، ونحن نسعى لأن نجنب المدينة اي خلاف قد يضر بمصالحها ومصالح اهلها”.

كما شكر كرامي المنظمين للماراتون، قائلأً “ان ما نراه اليوم هو طرابلس الحقيقية، البعيدة كل البعد عن التشويه الاعلامي الذي يطالها وفي حال قمنا كل اسبوع بنشاطات ثقافية وترفيهية وعلمية ورياضية فلن يمسها شيئ”. وختم مطالبا الطرابلسيين بـ “النزول بكثافة في 6 ايار للمشاركة بالانتخابات والتصويت للائحة الكرامة الوطنية، دعما للمشروع الطرابلسي الحقيقي والصورة الحقيقية لطرابلس الفيحاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام