أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، خلال جولات انتخابية له في قرى راشيا الفخار والعديسة وكفرشوبا، ان “الجنوب كان ولا يزال وسيستمر عنوانا ومثالا للبنان الوحدة والقوة والعيش الواحد، الذي يعيش أبناؤه بكل مكوناتها وانتماءاتهم حياة حرة كريمة، حياة الالفة والمحبة والاخوة، ويتقاسمون الافراح والأتراح وكل لحظة بلحظة وعلى امتداد مدنه وقراه من آعالي جبل الشيخ والعرقوب الى حاصبيا ومرجعيون وعلى مساحة جبل عامل وتاريخه وحاضره، وهو بغنى عن كل التدخلات والزيارات الموسمية التي لا تحمل الا محاولات زرع الشقاق والتشققات والنفخ في نار الفتن، التي لا تجد لها ارضا خصبة في هذا الجنوب الذي زرع الوحدة والمحبة والتسامح بين حبات ترابه، فنبتت وحدة وطنية وعيشا واحدا ليعلم الآخرين كيف نبني وطنا قويا مقاوما لكل التحديات والمشاريع وأنواع الحرمان والظلم”.

وأضاف “لان الاستحقاق الانتخابي المقبل عنوان سياسي استراتيجي، فإن لائحة “الأمل والوفاء” في هذه الدائرة الجنوبية تتعاطى مع هذه الانتخابات من منطلقات القضايا الوطنية وأساسها الصراع مع العدو الاسرائيلي، لأننا في صلب واساس هذا الصراع أصحاب القضية الوطنية، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر، فهي قضية كرامة قبل ان تكون قضية مساحة من الارض ولإيماننا بان هذا النهج الذي تنتهجه لائحتنا هو النهج الذي يحمي الوطن ويضع حدا لأطماع العدو الاسرائيلي ومغامراته من خلال معادلة توازن الرعب والردع معه وبمعادلة الجيش والشعب والمقاومة”. وختم “مع اقتراب السادس من أيار، ولان ثقتنا كبيرة بأبناء شعبنا الذي دفع أغلى ما يملك في سبيل عزة وكرامة هذا الوطن، فإننا ندعو الى اعتبار هذا الاستحقاق استفتاء شعبيا مما يستدعي زيادة نسبة الإقتراع والإقبال بكثافة على صناديق الإقتراع لتكون الكلمة الفصل من اجل لبنان قوي وقادر وللحفاظ على حقوقه في ارضه وثرواته ولنحقق وطن العدالة والكفاءة والمؤسسات، بعد ان طغت مفاهيم المزارع والاحقاد والعصبيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام