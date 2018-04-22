يعتزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني زيارة روسيا الأسبوع الجاري بهدف المشاركة والقاء كلمة في الاجتماع التاسع لكبار المسؤولين الأمنيين لمختلف الدول من خمس قارات والذي سيعقد في منتجع سوتشي. وفي السياق، قال رئيس مركز الاتصالات والمعلومات في المجلس الأعلى للأمن القومي علي رضا ظريفيان يكانه، إن شمخاني سيلقي كلمته في اليوم الأول للاجتماع الذي سيعقد يومي الاربعاء والخميس المقبلين، و”التي ستتناول الاوضاع الامنية والتطورات السياسية والاقتصادية للمنطقة واستراتيجيات وتجارب ايران على صعيد مواجهة التهديدات الامنية والارهابية”.

واضاف انه “سيجري في اليوم الاول للاجتماع مناقشة محورين تحت عنوان “الازمات الدولية من المواجهة الى الحوار” و” تكامل تكتيكات واستراتيجيات المنظمات الارهابية الدولية” فيما سيجري في اليوم الثاني تناول “امن المعلومات الدولية ، الردود العالمية على التحديات العالمية” و” انتاج تفشي المخدرات ، تهديد السلام والاستقرار الدوليين”. كما أعلن أنه يتوقع أن يجري شمخاني خلال زيارته مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف مع مسؤولي الدول المشاركة، لا سيما المتحالفة مع ايران بهدف دفع المبادرات السياسية والعسكرية والأمنية المشتركة لمواجهة واحتواء التهديدات الأمنية .

المصدر: وكالة أنباء فارس