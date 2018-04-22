قٌتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرين في انفجار لغم بولاية بغلان شمال أفغانستان. وقال المتحدث باسم شرطة بغلان ذبيح الله شجاع في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إن سيارة مدنية اصطدمت بلغم زرعته المعارضة المسلحة في سهول خواجة ألوان، صباح اليوم، ما أدي إلى سقوط ضحايا في صفوف الركاب”. وأضاف شجاع أن “الضحايا جميعهم من عائلة واحدة وبينهم عدد ن النساء والأطفال، ونقلتهم إلى المشفى المركزي في مدينة بول خمري ولاية بغلان”، لافتا إلى أن “أحد الجرحى يعاني من أوضاع وخيمة”.

ووقع الانفجار بالقرب من مركز لتسجيل الناخبين في في منطقة غير آمنة نسبياً وتشهد نفوذا للمجموعات التابعة لحركة طالبان. وأتى هذا الانفجار بعد ساعات قليلة من هجوم انتحاري استهدف مركز لتسجيل الناخبين غرب العاصمة كابول، أسفر عن 31 قتيلا، وعشرات من المصابين. ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية