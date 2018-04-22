شدد الرئيس ايمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي السبت على “ضرورة التوصل الى حل سياسي في سوريا يشكل السبيل الوحيد الذي يضمن للشعب السوري شروط سيادته الدائمة”.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن “الرئيسين شددا على ضرورة حل سياسي في سوريا واهمية اشراك الدول العربية والاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي في هذا الحل”، وتابعت ان “الرئيسين يعتبران انه السبيل الوحيد الذي يضمن للشعب السوري شروط سيادته الدائمة”.

ولفت البيان الى ان “ماكرون والسيسي كررا عزمهما على مواصلة العمل المشترك على صعيد مكافحة المجموعات الارهابية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية