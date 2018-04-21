وصف منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أعمالَ القنصِ الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين في غزة بالامر المخزي.

ودعا ملادينوف الى إجراءِ تحقيقٍ في استشهاد الطفل “محمد أيوب”، واعتبر أنّه يزيدُ من حالةِ الغضب الفلسطيني، مطالباً بحماية الأطفال من العنف وعدمِ تعريضهم للقتل.

من جهته، طالب مدير عمليات وكالة الـ”أونروا” في غزة ماتياس شمالي جيشَ الاحتلالِ بالتوقفِ عن استهدافِ أطفال غزّة، وعبّر عن انزعاجه للغاية كونَ الطفلِ كان تلميذاً في مدارسِ الأونروا، وهو الطفلُ الثالثُ من تلاميذِ الوكالة، الذي يُستشهدُ برصاصِ العدو منذ بداية مسيرات العودة.

المصدر: قناة المنار