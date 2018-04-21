يواصل الجيش السوري عملياته ضد ارهابيي “داعش” في حيي القدم ومخيم اليرموك جنوب دمشق، مُضيّقاً الخناق عليهم.

وفي القلمون الشرقي، تتواصلُ عمليةُ إخراجِ الإرهابيين وعائلاتهم من من الرحيبة وجيرود والناصرية في تنفيذا للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وينص الإتفاقُ على خروج الإرهابيين وعائلاتهم إلى جرابلس في الشمال السوري.

ويقوم الإرهابيون بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومستودعات ذخيرتهم قبيل إخراجهم بالحافلات.

ويأتي اتفاقُ منطقة القلمون الشرقي بعد يومين من اعلان بلدة الضمير خاليةً من الارهاب بعد إخراج إرهابيي ما يسمى جيش الإسلام وعائلاتهم منها وبعد أسبوع واحد من إعلان الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب.

المصدر: قناة المنار