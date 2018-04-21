أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون عن ألمه لاستشهاد المسعف اللبناني حنا لحود الذي يعمل مع البعثة الدولية للصليب الأحمر، غرب مدينة تعز اليمنية، والذي قضى برصاص قوى العدوان السعودي الاميركي خلال قيامه بمهمة انسانية مع البعثة.

وقال رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه الخاص على “تويتر” السبت “ليس لأحد حب أعظم من هذا وهو ان يبذل الانسان نفسه في سبيل احبائه”، وتابع “حنا لحود بذل نفسه وحياته في سبيل انقاذ الآخرين اينما كانوا، الرحمة لروحك الطيبة وكل العزاء لعائلتك ومحبيك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام