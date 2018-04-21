دعا الامين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية لاسينا زيربو السبت “كوريا الشمالية الى المصادقة على المعاهدة الدولية المذكورة لتعزيز التقدم الذي احرز عبر اعلان بيونغ يانغ وقف تجاربها النووية”، عى حد قوله.

وقال زيربو في بيان له “على كوريا الشمالية والدول الاخرى المتبقية ان توقع وتصادق على معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية بهدف تعزيز هذا التقدم”، ورحب “باعلان بيونغ يانغ”، واعتبر انه “اشارة قوية وخطوة مهمة في الاتجاه السليم”.

وأضاف زيربو ان “تنفيذ معاهدة ملزمة قانونا هو السبيل الوحيد لتعزيز وقف التجارب النووية وهو خطوة أساسية نحو الهدف النهائي عالم خال من الاسلحة النووية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية