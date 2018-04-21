أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن تصفية تسعة مسلحين خلال عملية أمنية في داغستان اليوم السبت،وذكر المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية في بيان: ” مقتل تسعة مسلحين خلال عملية أمنية في داغستان”.

وأشار البيان إلى أن المسلحين خططوا لشن هجمات، في فترة أعياد النصر في روسيا الشهر القادم.

هذا وأعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية ظهر اليوم عن تصفية إرهابي ينتمي إلى تنظيم “داعش” كان يخطط لشن سلسلة هجمات في جنوب البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي لهيئة الأمن الفدرالية أن الإرهابي المسلح قاوم أفراد الأمن، أثناء اعتقاله اليوم في إقليم ستافروبول جنوب البلاد، وأصيب بجروح أدت إلى وفاته.

المصدر: الامن الروسي