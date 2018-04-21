السيد نصرالله: اللائحة تحتاج الى اصواتكم وحضوركم لتبعث رسالة الطمأنينة والعيش الواحد على طريق المقاومة وعلى الموقف مع الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2018 - 19:55
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: أبناء الإمام الصدر من حركة أمل وحزب الله طوروا مفهوم المقاومة التي ادت للنصر
السيد نصرالله: الإحتفال في صور هدفه التعبير عن التأييد والدعم الشعبي والسياسي للائحة الأمل والوفاء في صور والزهراني
السيد نصرالله: الدولة هي التي تلكأت وأدارت ظهرها للجنوب وليس من اشترى السلاح من ماله للدفاع عن الأرض والعرض
السيد نصرالله: المقاومة جاءت بعظيم التضحيات الجسام ولا يمكن أن نتخلى عنها وهي تعني كرامتنا وعزتنا
السيد نصرالله: مسؤوليتكم هي حماية المقاومة وهذا ما ستفعلونه في 6 أيّار عندما يأتي أهل الجنوب ليقترعوا للأمل والوفاء
السيد نصرالله: في 6 أيّار سيكون تصويتكم رسالة للبنانيين وكل العالم ان صور والزهراني وكل الجنوب لن يتركوا المقاومة
السيّد نصرالله: يجب على الحكومة وضع رؤية اقتصاديّة واضحة والفريق الذي تولى الملف الإقتصادي منذ عقود فشل
السيّد نصرالله: نحن ندعو الحكومة الجديدة الى اخذ المبادرة في محاربة الفساد ووقف الهدر
السيّد نصرالله: نحن بعد الإنتخابات النيابيّة جاهزون لمناقشة الإستراتيجية الدفاعية والرئيس بري هو أوّل من طرح ذلك
السيّد نصرالله: البلد لا يبنى بالطريقة الطائفية وهذا ما تصنعه القيادات التي ليس لديها مشروع وطني ومسار البلد اليوم خطير
السيد نصرالله: مواجهة الفساد تحتاج الى حزم والى قرار سياسي جريء ولبنان بحاجة الى حكومة وحدة وطنية
السيد نصرالله: مرشح دائرة الزهراني الاستاذ نبيه بري هو رئيس اللائحة وسيكون في المرحلة المقبلة رئيسا لمجلس النواب
السيد نصرالله: الرئيس بري يمثلنا جميعا ليس فقط في قضاء الزهراني بل في المقاومة وفي كل الاستحقاقات الكبرى
السيد نصرالله: الرئيس بري ضمانة وطنية ودوره اساسي في حماية الاستقرار ونحن اليوم نأتمنه على الحدود البرية والبحرية
السيد نصرالله: رسالتنا للعدو أننا قادرون على مواجهة تهديداتك ولن نقبل ان تمس بكرامتنا وسنبقى أهل الارض والمقاومة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لن يستطيع أحد أن يحرف مسيرة المقاومة أو أن يجهضها
الجيش السوري يكثف عملياته ضد الارهابيين في الغوطة الغربية ويبسط سيطرته على عدد من الاحياء في الحجر الاسود بدمشق
الجيش السوري والحلفاء يحكمون السيطرة على حي الزين الفاصل بين حيي يلدا والحجر الأسود جنوب دمشق بعد مواجهات مع "داعش"
الخارجيّة الروسيّة: موسكو تنتظر من خبراء الكيماوي تحقيقا نزيها في حادث هجوم دوما المزعوم
اتفاق القلمون الشرقي يقضي بتسليم الإرهابيين السلاح الثقيل والمتوسط ومستودعات الذخيرة قبيل إخراجهم إلى جرابلس وإدلب
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: المؤامرة الاقتصادية التي حاكتها واشنطن لإحداث فوضى في الاقتصاد الإيراني باءت بالفشل
مقتل المواطن اللبناني (حنّا لحود) برصاص المسلحين غربي تعز في اليمن أثناء قيامه بعمله كموظف في بعثة الصليب الأحمر
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
السيد نصرالله: اللائحة تحتاج الى اصواتكم وحضوركم لتبعث رسالة الطمأنينة والعيش الواحد على طريق المقاومة وعلى الموقف مع الشعب الفلسطيني
منذ 1 ساعة
21 April، 2018
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