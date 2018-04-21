أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، ان بعثة مفتشي حظر الأسلحة الكيميائية دخلوا مدينة دوما صباح اليوم السبت ، للتحقيق في مزاعم قصف الجيش السوري مدينة دوما في السابع من أبريل الجاري بمواد كيميائية سامة.

وقالت المتحدثة: ” وفقا للمعلومات المتاحة، دخلت صباح يوم 21 أبريل / نيسان بعثة خاصة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق والكشف عن حقائق استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مدينة دوما، إلى موقع الاستخدام المزعوم للمواد الكيميائية السامة في 7 نيسان/ أبريل.”

وركزت المتحدثة على أن اللجنة دخلت دوما بعد 11 يوماً من الهجوم المزعوم.

المصدر: سبوتنيك