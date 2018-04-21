أعلن الاتحاد الأوروبي أن المفوضة العليا للشؤون الخارجية فيديريكا موغيريني سوف تحضر اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في تورونتو في كندا، غدا الأحد.

وذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية في الاتحاد الأوروبي ماجا كوكيكجانس، اليوم السبت، أن “موغيريني ستحضر اجتماع وزراء خارجية الدول السبع الكبرى في تورونتو في22-23 أبريل الجاري”، موضحة “النقاش سيركز على القضايا الدولية الملحة مثل الوضع في سوريا قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة”.

وأضافت كوكيجانس “الاجتماع سيتناول الصراع ودعم جهود الإصلاح في أوكرانيا، والعلاقات مع روسيا والوضع في إيران والصراع الفلسطيني الإسرائيلي”، متابعة “كذلك ستناقش الأوضاع في العراق، وآخر التطورات في كوريا الشمالية.”

المصدر: سبوتنيك