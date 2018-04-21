أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن موسكو تنتظر من خبراء “حظر الكيميائي” تحقيقا نزيها في حادث هجوم دوما المزعوم.

وقالت المتحدثة: “نتوقع من خبراء حظر الكيميائي اجراء تحقيقا نزيها في حادث هجوم دوما المزعوم، وتقديم تقرير بملابسات الحادث بشكل مبكر، خصوصا أننا نتحدث عن، في الواقع، المرة الأولى من نوعها في تاريخ سوريا بشأن “الملف الكيميائي” يزور خبراء مكان أعلنت المعارضة السورية والمنظمات غير الحكومية التابعة لها عن وقوع هجوم هناك، حتى الآن كانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تعتمد فقط بالتحقيق على أساس البيانات التي قدمها معارضو السلطات الرسمية”.

المصدر: سبوتنيك