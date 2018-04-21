بدأ اليوم تنفيذ الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه أمس والقاضي بإخراج الإرهابيين من الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وأفادت وكالة سانا بإخراج 22 حافلة من الرحيبة وجيرود والناصرية في منطقة القلمون الشرقي تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم إلى نقطة التجميع تمهيداً لنقلهم باتجاه جرابلس. وبينت الوكالة أن الإرهابيين يقومون بتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة ومستودعات ذخيرتهم قبيل إخراجهم بالحافلات وذلك تنفيذا للاتفاق القاضي بإخراج جميع الإرهابيين من البلدات الثلاث.

ويأتي اتفاق منطقة القلمون الشرقي بعد يومين من إعلان بلدة الضمير خالية من الإرهاب بعد إخراج إرهابيي “جيش الإسلام” وعائلاتهم منها وبعد أسبوع واحد من إعلان الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب بعد عملية عسكرية مركزة نفذتها وحدات الجيش السوري أجبرت التنظيمات الإرهابية على الاستسلام والرضوخ للخروج من مدينة دوما، حيث دخلت بعد ذلك وحدات من قوى الأمن الداخلي إلى المدينة لتعزيز الأمن والاستقرار داخلها.

وتنفذ وحدات من الجيش العربي السوري بالتوازي مع تنفيذ الاتفاق في منطقة القلمون الشرقي عملية عسكرية مركزة على أوكار التنظيمات الإرهابية المنتشرة جنوب دمشق في إطار الحرب المتواصلة لاجتثاث الإرهاب من دمشق وريفها ومن عموم الأراضي السورية.

المصدر: وكالة سانا