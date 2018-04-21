نظمت ماكينتا حركة امل وحزب الله لقاء انتخابيا مع مرشحي قضاء بنت جبيل في دائرة الجنوب الثالثة النواب ايوب حميد، حسن فضل الله وعلي بزي في النادي الحسيني لبلدة حانين، في حضور شخصيات وفاعليات وجمع من ابناء البلدة.

بعد تقديم من ناظم قشاقش، تحدث حميد عن “حانين أم المقاومين والشهداء الشاهدة على الانتصار وعلى هزيمة المشروع الاسرائيلي وعلى ارادة النهوض التي يمتلكها اهلنا لتجاوز كل الآلام والمحن وصناعة مستقبلهم المشرف ورفد الوطن بكل اسباب القوة والمناعة”.

ودعا حميد الى ان تكون الانتخابات “موعدا مع الديموقراطية الحقيقية والحماس في المشاركة كما عودنا الجنوب وأبناؤه، حيث تكون المشاركة في حماية الخيارات قيمة مضافة للعملية الانتخابية على مساحة الوطن “.

ثم القى النائب بزي كلمة قال فيها: “لسنا بحاجة لنجهد نفسنا في اظهار بطولات الجنوبيين واخلاصهم لارضهم ووطنهم، تاريخ هذه البلدة وعزيمة أبنائها خير دليل وشاهد لتلك الارادة وروحية العطاء التي تشكل قدوة ونموذجا لهذا الجنوبي الذي يصنع الامجاد والانتصار ولا يعرف الانكسار”.

ورأى ان “الانتخابات هي محطة نسعى فيها مع الاخوة في حزب الله والحلفاء للحفاظ على خياراتنا السياسية التي هي ثوابت وطنية حمت لبنان واستقراره في اصعب الظروف “.

بدوره اكد النائب فضل الله على “التحالف الثابت مع حركة أمل” وكل من نلتقي معهم في المشروع الذي يصون وحدة لبنان ويبقيه قويا بوجه كل الاخطار والتحديات”.

اضاف: “ان الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة تجعلان من المقاومة حاجة وضمانة للدفاع عن الوطن والاثبات للجميع ان هذه المقاومة هي فعل ايمان وانتماء لا يمكن النيل منها”.

واعتبر ان “كل ما يقدم لاهلنا يبقى اقل من حقهم في الحياة الكريمة، وهم تحملوا لعقود عن الوطن كل انواع التضحية والفداء من اجل تحرير الأرض والإنسان من التسلط الإسرائيلي”.

ختاما، تحدث رئيس البلدية علي شهاب، مرحبا بالنواب، شاكرا حضورهم واهتمامهم “للوقوف الى جانب اهلنا في مشروع التحرير والتنمية وتثبيت الناس في ارضهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام