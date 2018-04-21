صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

-السيرا نعمي كساب (مواليد العام 2000، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 19/4/2018 منزل ذويها الكائن في محلة الكفاءات، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الإتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 466383/01 للادلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام