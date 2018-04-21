إخراج 22 حافلة من الرحيبة وجيرود والناصرية في القلمون الشرقي تنقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم إلى نقطة التجميع تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2018 - 16:25
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الجيش السوري يكثف عملياته ضد الارهابيين في الغوطة الغربية ويبسط سيطرته على عدد من الاحياء في الحجر الاسود بدمشق
سوريا: دخول عدد من الحافلات إلى الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق لإخراج الإرهابيين وعائلاتهم إلى الشمال السوري
اتفاق القلمون الشرقي يقضي بتسليم الإرهابيين السلاح الثقيل والمتوسط ومستودعات الذخيرة قبيل إخراجهم إلى جرابلس وإدلب
وزير الاقتصاد السوري يدعو الدول المشاركة في مؤتمر يالطا للمساهمة في إعادة الإعمار في سوريا
الصحة الفلسطينية: 4 شهداء و729 جريحا في المواجهات مع جنود الإحتلال خلال مسيرات العودة على الحدود مع غزة والضفة المحتلة
مواجهات ليلية بين الشبان الفلسطينيين وجنود الإحتلال بمنطقة باب الزاوية وسط الخليل بالضفة الغربية المحتلة
الشرطة الماليزية: اغتيال الباحث الفلسطيني فادي البطش (35 عاما) جراء تعرضه لاطلاق نار في أحد شوارع العاصمة كوالالمبور
عائلة الشهيد البطش تتهم جهاز الموساد الصهيوني بالوقوف خلف حادثة الاغتيال وتطالب باجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين
حركة المقاومة الاسلامية حماس تنعى الشهيد المهندس فادي البطش الذي اغتالته يد الغدر في ماليزيا
بحرية الاحتلال الاسرائيلي تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
لجان المقاومة الفلسطينية: الإصرار على عقد المجلس الوطني خارج مظلة الإجماع الفلسطيني ترسيخ للإنقسام وخدمة للأعداء
قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي: أقصى مدى لعمر الكيان الصهيوني هو 25 عاما
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: المؤامرة الاقتصادية التي حاكتها واشنطن لإحداث فوضى في الاقتصاد الإيراني باءت بالفشل
مقتل المواطن اللبناني (حنّا لحود) برصاص المسلحين غربي تعز في اليمن أثناء قيامه بعمله كموظف في بعثة الصليب الأحمر
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لن يستطيع أحد أن يحرف مسيرة المقاومة أو أن يجهضها
خروج تظاهرات شعبية في عدد من المدن الإيطالية تنديدا بالعدوان الثلاثي على سوريا أبرزها أمام السفارة الأميركية في روما
اليمن: عشرات القتلى والجرحى في عملية نوعية تخوضها القوات اليمنية ضد قوى العدوان السعودي ـ الأميركي في الساحل الغربي
قيادة عمليات نينوى: العثور على 30 حزاما ناسفا وعبوات مختلفة وجثة لإرهابي يرتدي حزاما ناسفا في منطقة العطشانة بالموصل
كوريا الشمالية تعلن تجميد تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ وإغلاق موقع التجارب النووية شمال البلاد
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في مدينة صور اليوم الساعة 5 عصراً
السيد حسن نصرالله يتحدث في المهرجان الانتخابي لأهالي جبيل وكسروان الاثنين المقبل الساعة 5 عصرا في مجمع سيد الشهداء (ع)
إخراج 22 حافلة من الرحيبة وجيرود والناصرية في القلمون الشرقي تنقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم إلى نقطة التجميع تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس (سانا)
منذ 2 ساعة
21 April، 2018
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