أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الايرانية، عن تسجيل انتاج قطاع السيارات واقع مليون و535 الفا و778 وحدة من مختلف انواع السيارات خلال 21 مارس/آذار2017 حتى 20 مارس/آذار2018، بنمو 13.7 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وأضافت بيانات مكتب صناعة السيارات بالوزارة تابعتها “فارس” أن انتاج الفترة السابقة كان قد سجل واقع مليون و350 الفا و377 وحدة.

وأوضح المكتب بأن تم انتاج مليون و442 الفا و620 سيارة صالون خلال فترة 21 مارس/آذار2017 حتى 20 مارس/آذار 2018، بنمو 14.9 بالمئة عن الفترة السابقة.

وسجل انتاج حافلة الركاب الصغيرة “فان” في الفترة المذكورة 931 وحدة بنمو 426 بالمئة، اضافة الى 1381 حافلة متوسطة بنمو لامس 52.6 بالمئة.

اما الحافلات الكبيرة فقد تم تصنيع 1782 وحدة في فترة 21 مارس/آذار2017 حتى 20 مارس/آذار2018، بنمو 53.9 بالمئة، كما تم انتاج 16 الفا و546 شاحنة وساحبة بنمو 8.5 بالمئة.

المصدر: وكالة انباء فارس